Patrick van Aanholt dökülüyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt, sol beke çare olamazken, kötü olamazken kötü istatistikleri ile de dikkat çekti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Patrick van Aanholt dökülüyor
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08 Aralık 2021 10:32
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Patrick van Aanholt, Premier Lig'deki kötü gidişatını sarı-kırmızılı takıma taşıdı.

Crystal Palace'tan alınan sol bek, Altay karşısında da kendisinden beklenen performansı gösteremedi. İlk 11'deki yeri neredeyse garanti olan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, buna karşılık öne çıkan 4 istatistikte ligin en kötüleri arasında başı çekiyor.

PATRICK VAN AANHOLT'UN 'EN'LERİ:

En fazla başarısız orta yapan 51
En fazla başarısız kısa pas atan 79
En fazla başarısız korner kullanan 2. oyuncu 23
En fazla ofsaytta kalan 4


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