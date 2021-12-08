Patrick van Aanholt dökülüyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Patrick van Aanholt, Premier Lig'deki kötü gidişatını sarı-kırmızılı takıma taşıdı.



Crystal Palace'tan alınan sol bek, Altay karşısında da kendisinden beklenen performansı gösteremedi. İlk 11'deki yeri neredeyse garanti olan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, buna karşılık öne çıkan 4 istatistikte ligin en kötüleri arasında başı çekiyor.



PATRICK VAN AANHOLT'UN 'EN'LERİ:



En fazla başarısız orta yapan 51

En fazla başarısız kısa pas atan 79

En fazla başarısız korner kullanan 2. oyuncu 23

En fazla ofsaytta kalan 4





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