Patrick van Aanholt: 'Bir bahanemiz yok'

Galatasaray'da Patrick van Aanholt, Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



Kazanmaları gerektikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Hollandalı, "Lazio maçından sonra iyi bir şekilde dinlendik, bu asla bir bahane olmamalı. Bu maça hazırlandık ama olmadı. Hoca, beni nerede oynatırsa oynatsın oynarım ve gerekeni yaparım." ifadelerini kullandı.



Maç içinde sağ beke geçmesinin nedeni sorulan tecrübeli futbolcu, "Hocam bana sağ bekte oynayabilir misin dedi, ben de oynayabilirim dedim" diye konuştu.



