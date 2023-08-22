Patrick Kluivert:''Maçların ertelenmesi iyi olabilir''

Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, açıklamalarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, iki takımın kıyasıya bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.



Alınan sonuçtan memnun olmadığını sözlerine ekleyen Kluivert, şöyle devam etti:



"Bugün ortaya çıkan sonucun iki takım için de haklı bir skor olduğunu söyleyebilirim. İki taraf için de doğru bir sonuçla bitti maç. Tabii ki memnun değiliz. Kazanmak istiyorduk. Ama son haftalarda fikstür çok yoğun geçiyor. Bu bir bahane değil. İlk 11'de daha fazla yer verdiğimiz 3 arkadaşımız eksikti. Takımdaki arkadaşlarımızın yoğun fikstüre adapte olması gerekiyor. Ankaragücü'nü de tebrik etmek gerekiyor. Kıyasıya mücadele verdiler. Beraberlikle sonuçlandı ve bu durum bizi üzdü."



Avrupa maçlarına çıkacak ekiplerin lig maçlarının ertelenip ertelenmemesi hakkındaki görüşü de sorulan Kluivert, şunları söyledi:



"Bakıldığında federasyonumuzun uyguladığı bir fikstür var. Bu fikstürü oynamak isterim ben. Ama mümkünse ve takımlar da anlaşırsa, neden ertelenmesin. Şu anda önceliğimiz Genk maçına odaklanmak. Ama benim tercihim maçı oynamak yönünde" dedi.



