Patrick Kluivert: ''Bu stattan her takımın kolayca çıkamaz''

Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert Osijek karşılaşması öncesi basının karşısına geçti.

Kluivert, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, turu geçtikten sonra çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirtti.



Maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını ifade eden Kluivert, şunları kaydetti:



"Tabii ki de biliyorsunuz bu maçın önemi tarihsel anlamda bizim için çok büyük. En iyi şekilde hazırlanırken de rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Onlara saygı duyuyoruz ama buraya gelen her takımın bu stattan kolay kolay çıkamayacağını herkes biliyor. O yüzden biz kendi futbolumuzu sergilemeye devam edeceğiz."



''UMARIM RAKİPLER DE BUNDAN ETKİLENİR (SICAK HAVA)''



Sıcak ve taraftar baskısına dair soruya Kluivert, taraftarlarının 12'inci adam eksikliğini çok iyi tamamladığını, onların rakibe baskısının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.



Kluivert, "Aslında çok da fena bir hava yok burada. Ama tabii Hırvatistan'dan daha çok sıcak bir hava var. O yüzden umarım rakipler de bundan etkilenir." diye konuştu.



Kluivert, CFR Cluj ile yapılan rövanş maçı sonrası Başkan Murat Sancak'ın sahada rakibin defans oyuncusu Arlind Ajeti ile yaptığı görüşme hatırlatılarak, "Ajeti'nin performansını beğendiniz mi? Sizin fikriniz nedir?" sorusuna, görüşmeyi görmediğini belirterek, şunları söyledi:



"Ama iyi bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Şunu da eklemek istiyorum. Takımımızda olan futbolcular şu an için gayet iyiler. İleride bir stoper gelirse de başkanımız zaten her türlü çalışmayı yapıyor bu tarz konularda. O yüzden bakarız."



CHERIF NDIAYE: ''KALİTE OLARAK ÜSTÜN DEĞİLLER''



Adana Demirsporlu forvet Cherif Ndiaye, daha önce Osijek'e karşı 6-7 kez forma giydiğini anımsattı.



Ndiaye, "Onlara da zarar verebileceğimi biliyorlar. Yarın maç tabii ki de kolay bir maç değil ama bizden herhangi bir şekilde kalite olarak üstün değiller. Bunu yüzde 100 net söyleyebilirim. Yarın da bunu sahada göstereceğiz kendilerine." dedi.



Senegalli santrfor M'baye Niang'ın transferi hakkındaki soru üzerine Ndiaye, Niang geldiği için çok memnun olduğunu belirterek, bu durumun takımda rekabet ortamının oluşmasını, dolayısıyla takım için iyi bir gelişme olacağını dile getirdi.



Öte yandan Adana Demirspor kendi tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdi.



Yukatel Adana Demirspor ile Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.