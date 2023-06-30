Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzaya geldi!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.



Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşme yapan Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.



Adana Demirspor'un 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı teknik adam, son görüşme için İstanbul'a geldi.



Adana Demirspor ile Kluivert ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.





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