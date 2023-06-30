Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzaya geldi!

Adana Demirspor, Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı. Kluivert, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzaya geldi!
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30 Haziran 2023 17:47
Son güncelleme 30 Haziran 2023 17:49
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşme yapan Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Adana Demirspor'un 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı teknik adam, son görüşme için İstanbul'a geldi.

Adana Demirspor ile Kluivert ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.

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