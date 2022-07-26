Patrick Ebert, İstanbulspor'da

İstanbulspor, 35 yaşındaki Alman futbolcu Patrick Ebert ile kadrosunu güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Patrick Ebert, İstanbulspor'da
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26 Temmuz 2022 18:18
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun da yer aldığı törende, orta sahada görev alan 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Patrick Ebert, kariyerinde Hertha Berlin, Valladolid, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Ingolstadt, Dinamo Dresden, Xanthi ve Kavala'da forma giydi.

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