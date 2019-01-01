Patrick Beverley, Timberwolves'a takas edildi!

Memphis Grizzlies'in, Patrick Beverley'yi Jarrett Culver ve Juancho Hernangomez karşılığında Minnesota Timberwolves'a takas ettiği bildirildi.



Grizzlies, 33 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz Pazar günü LA Clippers'tan, Eric Bledsoe'nun da aralarında bulunduğu dört oyunculu takasın bir parçası olarak kadrosuna katmıştı.



Beverley, 8.8 sayı ortalaması tutturduğu ve 2019-20 sezonunda NBA savunma ikinci beşine seçildiği Clippers'taki dört sezonunda önemli bir rol oynadıktan sonra, Minnesota'ya gidiyor.



22 yaşındaki Culver, 2019 Draftı'nda altıncı sıradan seçilmişti ancak Timberwolves ile ikinci yılında 35 maçta oynadıktan sonra, sezonu kapatmasına neden olan bir ayak bileği sakatlığı geçirmişti.



Hernangomez ise, Minnesota'da 2020-21 sezonunda 52 maçta 7.2 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



