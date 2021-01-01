Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Patrick Beverley en az 2 hafta yok

Minnesota Timberwolves koçu Chris Finch, Patrick Beverley'nin addüktör kası sakatlığı sebebiyle en az iki hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves koçu Chris Finch, Patrick Beverley'nin addüktör kası sakatlığı sebebiyle en az iki hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Beverley bu sakatlığı, Wolves'un 24 Kasım'da Miami Heat'i mağlup ettiği maçın başlarında geçirmişti.

Beverley'nin gelişi sonrası savunma tarafında daha iyiye gitmiş olan Wolves, yıllarca NBA'de savunma reytingleri listesinde son 10'da yer aldıktan sonra, şu anda ligde beşinci sırada yer alıyor.

Bu sezon 16 maçta forma giymiş olan Beverley, 8.1 sayı, 4.4 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal