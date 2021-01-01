Patrick Beverley en az 2 hafta yok

Minnesota Timberwolves koçu Chris Finch, Patrick Beverley'nin addüktör kası sakatlığı sebebiyle en az iki hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.



Beverley bu sakatlığı, Wolves'un 24 Kasım'da Miami Heat'i mağlup ettiği maçın başlarında geçirmişti.



Beverley'nin gelişi sonrası savunma tarafında daha iyiye gitmiş olan Wolves, yıllarca NBA'de savunma reytingleri listesinde son 10'da yer aldıktan sonra, şu anda ligde beşinci sırada yer alıyor.



Bu sezon 16 maçta forma giymiş olan Beverley, 8.1 sayı, 4.4 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarına sahip.



