Patrice Evra'dan sürpriz transfer girişimi!

Fransa Ligi takımlarından Marsilya ile sözleşmesini fesheden ve yaklaşık bir sene boyunca UEFA organizasyonlarından men edilen Patrice Evra için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı!
Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan tecrübeli Fransız sol bek ile Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'ın da talip olduğu belirtildi.
ARJANTİNLİ GAZETECİ AÇIKLADI
Arjantinli gazeteci Martín Arevalo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Boca Juniors'ın 36 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiğini belirtti.
Kariyerinde Monaco, Manchester United, Juventus ve Marsilya gibi takımların formasını giyen, 81 kez de Fransa Milli Takımı'nda oynayan Evra, yaklaşık 2.5 aydır futbol oynamıyor.
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Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan tecrübeli Fransız sol bek ile Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'ın da talip olduğu belirtildi.
ARJANTİNLİ GAZETECİ AÇIKLADI
Arjantinli gazeteci Martín Arevalo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Boca Juniors'ın 36 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiğini belirtti.
Kariyerinde Monaco, Manchester United, Juventus ve Marsilya gibi takımların formasını giyen, 81 kez de Fransa Milli Takımı'nda oynayan Evra, yaklaşık 2.5 aydır futbol oynamıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın