Patrice Evra'dan sürpriz transfer girişimi!

Fransa Ligi takımlarındanile sözleşmesini fesheden ve yaklaşık bir sene boyunca UEFA organizasyonlarından men edileniçin sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı!Devre arası transfer döneminde ismi sıkçaveile anılan tecrübeli Fransız sol bek ile Arjantin'in köklü takımlarından'ın da talip olduğu belirtildi.Arjantinli gazeteci Martín Arevalo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Boca Juniors'ın 36 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiğini belirtti.Kariyerinde Monaco, Manchester United, Juventus ve Marsilya gibi takımların formasını giyen, 81 kez de Fransa Milli Takımı'nda oynayan Evra, yaklaşık 2.5 aydır futbol oynamıyor.