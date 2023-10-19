Patrice Evra'nın Fransa milli takım pişmanlığı

Manchester United'ın efsane oyuncularından olan Patrice Evra, zamanında Fransa Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili pişmanlık yaşadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Patrice Evra'nın Fransa milli takım pişmanlığı
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19 Ekim 2023 15:54
Senegal'de doğup Fransa'da büyüyen ve Fransa Milli Takımı'nı seçen eski futbolcu Patrice Evra, bu seçimi hakkında itirafta bulundu.  

Katıldığı bir YouTube kanalına konuşan Evra, milli takım seçimi konusunda pişmanlık yaşadığını belirterek, ''Eğer zamanı geri alabilseydim, Fransa yerine kendi ülkem Senegal'i temsil etmeyi seçerdim. İyi oynayıp kazandığınızda Fransız olursunuz, ancak takım kaybettiğinizde Senegalli olursunuz." dedi.

Afrika futbolunun gelişimi için genç nesle örnek olmaları gerektiğini söyleyen Evra, ''Bu genç nesle, kendi ülkeleri adına oynayarak başarılı olabileceklerini göstermeliydik. Afrika futbolu bunu kesinlikle hak ediyor.'' şeklinde konuştu.

Patrice Evra, Fransa Milli takımı ile 81 karşılaşmada forma giymiş ve 2 asiste imza atmıştı. 

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