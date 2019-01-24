Pato'dan Galatasaray'a transfer yanıtı

Forvet arayışlarını sürdüren'ın gündemindeki yıldız isimlerdenkonusunda yaşanan gelişmeler ortaya çıktı.Life+ TV'de konuşan spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Pato için yaptığı teklifi ve yaşananları anlattı.Sarı-kırmızılı takımın Pato'yu kiralamak istediğini dile getiren Serdar Ali Çelikler,ifadelerini kullandı.Galatasaray,ve'yu kadrosuna katmak için uzun süre uğraşmış ancak bu iki transferde de sonuç alınamamıştı.geçtiğmiz gün Dubai'den dönüşünde bu transferle ilgili ''Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bizi havalimanından alıp otele kadar götürdüler. Kendileriyle görüştük. Pato ile 1 saat baş başa görüştük. Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi'' ifadelerini kullanmıştı.