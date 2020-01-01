Pat Riley, emekli olmayı planlamıyor

Miami Heat başkanı Pat Riley, emekli olmayı planlamadığını söyledi.



Bir yönetici, antrenör veya oyuncu olarak 16. NBA Finalleri'nden yeni çıkan Riley'nin henüz kenara çekilme planı yok.



Five Reasons Sports Network'e göre 75 yaşındaki Heat başkanı, takım sahibi Micky Arison'ın yanında olacağı sürece, yerinde kalacağını belirtti:



"Micky benim kalmamı istediği sürece buradayım. Yaşımı yazmayı bırakırsanız, kimse 75 yaşında olduğumu düşünmez. Buna bayılıyorum. Bu takımı çok seviyorum. Micky ve Nick (Arison) beni burada istedikleri sürece, buradayım."



Heat'in bu sezonki NBA Finallerine çıkışı, takımın yöneticisi olarak Riley'nin altıncı seferiydi. Miami'de çeyrek asır geçirdikten sonra, bazıları Riley'nin emekli olup olmayacağını merak etmişti.



Heat efsanesi Dwyane Wade, geçtiğimiz ay Riley'nin işi bırakacağını düşünmediğini söylemişti. Güney Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre Wade, "Sanırım onu sürükleyip dışarı çıkarmamız gerekecek" ifadesini kullanmıştı.



