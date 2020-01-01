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Pat Connaughton, koronavirüs pozitif çıktı

NBA bubble'ında Milwaukee Bucks ile beraber olmayan guard oyuncu Pat Connaughton, pozitif KOVID-19 teşhisini doğrulayan son NBA oyuncusu olarak ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA bubble'ında Milwaukee Bucks ile beraber olmayan guard oyuncu Pat Connaughton, pozitif KOVID-19 teşhisini doğrulayan son NBA oyuncusu olarak ortaya çıktı.

Connaughton test sonucunu, Milwaukee Journal-Sentinel'den Matt Velazquez'e açıkladı.

Connaughton, koronavirüs için pozitif test eden tek Bucks oyuncusu değil. Geçtiğimiz hafta Eric Bledsoe'nun da pozitif çıktığı açıklanmıştı. Her iki oyuncu da bubble'da takımın yanına katılmamış olsa da, daha sonra katılacakları belirtildi.

Milwaukee için oynadığı 61 maçta Connaughton, ortalama 6.1 sayı ve 5.1 ribaund kaydetmişti. Tam bir iyileşme sağlayabilmesi ve bu normal sezon devam etmeden karantinaya geçebilmesi koşuluyla, ekibin rotasyonuna geri dönecek.

Connaughton, NBA'de bilinen 23 KOVID-19 pozitif vakasından biri oldu.


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