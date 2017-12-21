Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! 'Son maçı...'

ile transferde ismi geçen ve bir süredirayrılacağı konuşulangeleceği belli oldu.Fransa basınına konuşan Pastore'nin menajeri Marcelo Simonian, "Caen maçı, Javier Pastore'nin PSG formasıyla son maçı olabilir" ifadelerini kullandı.İtalya basınında Sky Italia'da yer alan habere göre; PSG, Pastore'nin bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. Inter'den Joao Mario takas edilmesi yönünde bir planın da olduğu belirtildi.Palermo'dan 2011 yılında 42 milyon euro transer olan 28 yaşındaki Pastore, bu sezon 16 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.