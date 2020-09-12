Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN GELECEK?

PASTIRMA YAZI ADI NEREDEN GELMİŞTİR?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR

Pastırma yazı deyimi, pastırma sıcakları da denir ve pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakin ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir.Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyorPastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.