Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

Pastırma yazı deyimi veya pastırma sıcakları beklentisi havalar henüz yeni serinlemeye başlamasına rağmen merak ediliyor. Vatandaşlar sıcak ve soğuk havanın üst üste gelip etkilenmesiyle oluşan bu olayı yaşamak için bekliyor.

12 Eylül 2020 07:08
Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?
Pastırma yazı deyimi, pastırma sıcakları da denir ve pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakin ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.
Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN GELECEK?

Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir.



PASTIRMA YAZI ADI NEREDEN GELMİŞTİR?

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyor

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.

Diğer Haberler

Zatürre aşısı kaç para? Zatürre aşısı fiyatı, Koronavirüse Zatürre aşısı iyi gelir mi? Gündem

Zatürre aşısı kaç para? Zatürre aşısı fiyatı, Koronavirüse Zatürre aşısı iyi gelir mi?
Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Zatürre aşısı fiyatı ne kadar? Gündem

Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Zatürre aşısı fiyatı ne kadar?
2020 Cadılar Bayramı nasıl kutlanır? Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün? Gündem

2020 Cadılar Bayramı nasıl kutlanır? Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün?
Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı ne zaman? (2020) Gündem

Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı ne zaman? (2020)
Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Gündem

Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?
Kırmızı oda tüm bölümleri, Kırmızı Oda tv8 izle Gündem

Kırmızı oda tüm bölümleri, Kırmızı Oda tv8 izle
Kırmızı oda yeni bölüm izle, son bölüm Kırmızı Oda tanıtımı Gündem

Kırmızı oda yeni bölüm izle, son bölüm Kırmızı Oda tanıtımı
(08 Haziran Pazartesi) Gündem

(08 Haziran Pazartesi)
Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (12 Eylül Cumartesi) Genel Haber

Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (12 Eylül Cumartesi)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
2

Araştırma: Kovid 19'a karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor
3

"Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir"
4

Çin'den burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay
5

İçişleri Bakanlığından izolasyon koşullarına uymayanlara yönelik genelge
6

Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı
7

Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'sosyal mesafe'
8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
9

İran'da düşüşe geçen vakalar Aşure törenleriyle yeniden yükseldi
10

İsrail'de Kovid-19'da günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor
yukarı ok