Pastane Ramazan Pidesi nasıl yapılır (Pastane pidesi tarifi)
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Pastane Ramazan pidesi, iftar sofralarımızn vazgeçilmez tadıdır. Ramazan ayıyla özdeşleşmiştir, iftar sofralarımızdan hiç eksik etmeyiz. Hepimizin canı çeker. Sıcakken de mis gibi kokar. Sevmeyen yok gibidir, arasına bir de tereyağı ve tulum peyniri koydunuz mu değmeyin keyfinize! Artık bu tada ulaşmak çok kolay. Canınız çekti mi hemen evinizde yapıp yiyebilirsiniz... Ben denedim nefis oldu. Siz de denemek isterseniz, işte en kolay yapımı...
Pastane Pidesi Tarifi İçin Malzemeler
1/2 su bardağı sıvı yağ 50 gram margarin (oda sıcaklığında) 2/3 su bardağı ılık su 1/2 paket yaş maya 1 yemek kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tuz 1 adet yumurta (oda sıcaklığında) 1 adet yumurta beyazı (oda sıcaklığında) 3,5 su bardağı beyaz un Üstü için: 1 adet yumurta sarısı 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi 1 tatlı kaşığı susam 1 tatlı kaşığı çörek otu
Pastane Pidesi Tarifinin Püf Noktası
Yemek.com'un tarifine göre Pidenizi hazırlayıp fırına süreceğiniz zaman fırın soğuksa 20 dakika, sıcaksa 15 dakika pişirmeniz yeterlidir. Mayalanma süresini hızlandırmak için 100 derecede 10 dakika kadar çalıştırıp kapattığınız fırının içerisinde ağzı kapalı olarak 30 dakika bekletebilirsiniz.
Pastane Pidesi Tarifi Nasıl Yapılır?
Yoğurma kabının içine ılık sütü alın ve yaş mayayı içine ufalayarak ekleyin, güzelce karıştırıp mayanın sütün içinde tamamen erimesini sağlayarak homojen bir karışım elde edin.
Bu karışıma sıvı yağı, margarini, şekeri, 1 adet yumurtayı ve yumurta beyazını ilave edin. Güzelce karıştırın.
Ardından yavaş yavaş unu ilave edin ve güzelce yoğurun, tuzunu da ekleyip biraz daha yoğurun. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
Kabın ağzını streç filmle kapayın ve ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat boyunca mayalanması için bekletin. 1 saatin sonunda hamurunuz kabarmış ve hatta 2 katına çıkmış olacak.
Mayalanan hamuru alın ve ikiye bölün. Her bir hamur parçasını pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine alın ve elinizle açarak yuvarlak bir pide şekli verin.
Pideleri pişirmeden önce hamurları bu şekilde tepsinin içerisinde 15 dakika kadar daha bekletin.
Bu sırada üstü için; yumurta sarısını ve pekmezi güzelce çırpın.
Ardından bir bıçağın tersiyle hamurların üstüne kareler olacak şekilde pide şekli verin.
Bir fırça yardımıyla pekmezli yumurta karışımını pidelerin üstüne güzelce sürün.
Ardından 180 dereceye ayarladığınız ısıtılmamış fırında, üstü kızarana dek, 20 dakika pişirin. Eğer fırını ısıttıysanız 15 dakika yeterli olacaktır. Sıcak sıcak servis edin.
EVDE PASTANE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ, EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR