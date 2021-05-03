Paslanmaz çelik Mesut Özil!

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı, gelecek için sarı-lacivertlilere umut verdi. Sakatlığını atlatan ve Alanya maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 65 dakikalık bölümde en çok koşan isim oldu. Pas ve pas mesafesi gibi istatistiklerde de sarı-lacivertlilerin liderliğine oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Paslanmaz çelik Mesut Özil!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2021 09:16
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Beşiktaş'ın puan farkına rağmen şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in dönüşü gelecek adına umut verdi.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Özil, sakatlık sonrası ilk kez 11 çıktığı Alanyaspor maçında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde 7693 metre ile takımın en çok mesafe kat eden ismiydi.

32 yaşındaki Mesut, yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ise 696 metre ve toplam 39 koşu ile Sosa ile birlikte bu alanda da zirveyi paylaştı.

YÜZDE 81 ORANLA 26 İSABETLİ PAS ATTI

Mesut Özil yüzde 81 oranla 26 isabetli pas yaparken, bu alanda ise Serdar Aziz'den sonra takımın en önemli oyuncusu oldu.

Yıldız futbolcunun pas mesafesi istatistiği de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak 13.2 metre civarındaydı. Bu alanda da Mesut ve Pelkas takımın ön plana çıkan isimleri oldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.