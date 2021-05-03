Beşiktaş'ın puan farkına rağmen şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in dönüşü gelecek adına umut verdi.



Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Özil, sakatlık sonrası ilk kez 11 çıktığı Alanyaspor maçında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde 7693 metre ile takımın en çok mesafe kat eden ismiydi.



32 yaşındaki Mesut, yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ise 696 metre ve toplam 39 koşu ile Sosa ile birlikte bu alanda da zirveyi paylaştı.



YÜZDE 81 ORANLA 26 İSABETLİ PAS ATTI



Mesut Özil yüzde 81 oranla 26 isabetli pas yaparken, bu alanda ise Serdar Aziz'den sonra takımın en önemli oyuncusu oldu.



Yıldız futbolcunun pas mesafesi istatistiği de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak 13.2 metre civarındaydı. Bu alanda da Mesut ve Pelkas takımın ön plana çıkan isimleri oldu.



