Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda? Pasifik halka arz kaç lot verir, düşer?

Halka Arz Tarihi : Hazırlanıyor... Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 25,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım Pay : 34,000,000 Lot Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : PASEU

SPK'dan onay alan Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret'in halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu 5.333.334 TL nominal değerli, Abdulkerim Fırat'ın sahip olduğu 5.333.333 TL nominal değerli ve Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 5.333.333 TL olmak üzere toplam 16.000.000 TL nominal değerli paylar satışa çıkarılacak.Ek pay satışının yapılmayacağıYüzde 40 Demiryolu tren işletmeciliğine,Yüzde 30 Terminal yatırımlarına,Yüzde 20 Havayolu ve diğer yatırımlara,Yüzde 10 İşletme sermayesine kullanmayı planlamaktadır.Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. halka arz şeklini sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle gerçekleştirrerek toplam 33 milyon lotu halka arz edecek. Pasifik Eurasia Lojistik halka arz şekli;Sermaye Artırımı : 16.000.000 lotOrtak Satışı : 4.166.667 lot (Fatih Erdoğan)Ortak Satışı : 4.166.667 lot (Abdulkerim Fırat)Ortak Satışı : 4.166.666 lot (Mehmet Erdoğan)Pasifik Eurasia Lojistik paylarının Borsa İstanbul'a kote olmasının ardından 30 gün boyunca halka arz gelirinin yüzde 20'si ile fiyat istikrarı uygulanması planlanıyor. Ancak hisse fiyatından herhangi bir sağlıksız oluşum yaşanmaz ve yukarı yönlü hareketler halka arzdan sonra devam ederse banka veya aracı kurum tarafından herhangi bir fiyat istikrarı uygulanmayabilir, başlayan bir fiyat istikrarı süreci de daha erken bir tarihte sonlandırılabilir.