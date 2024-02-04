Pasifik Donanım ve Yazılım halka arz ne zaman? Pasifik Donanım kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Halka arz detayları:



Fiyat: 35,00 TL



Lot Adedi: 27 milyon lot



Halka Açıklık Oranı: %20,15



Talep Toplama Tarihleri: 13-14-15 Şubat 2024



Tahsis ve Borsa İşlemleri: 20 Şubat 2024



PASİFİK DONANIM VE YAZILIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?



Evet, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arzı katılım endeksine uygundur. Bireysel yatırımcılar, çalışanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için ayrılan kontenjanlar, SPK'nın Katılım Endeksi Tebliği'ne uygun olarak belirlenmiştir.



PASİFİK DONANIM VE YAZILIM #PATEK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?



- 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).



- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (280 TL).



- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).



- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (210 TL).



- 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).



- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).



- 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).



- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL)



PASİFİK DONANIM HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?



A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.



Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Albaraka Türk Katılım Bankası



ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.



Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Aktif Yatırım Bankası A.Ş.



Bizim Menkul Değerler A.Ş.



Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Denizbank A.Ş.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Garanti Bankası A.Ş.



Gedik Yatırım menkul Değerler A.Ş.



Fibabanka A.Ş.



Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Global Menkul Değerler A.Ş.



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Halk Bankası A.Ş.



ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.



ING Menkul Değerler A.Ş.



ING Bank A.Ş.



Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İş Bankası A.Ş.



Kuveyt Türk Katılım Bankası



InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Marbaş Menkul Değerler A.Ş.



Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Odeabank A.Ş.



Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Pay Menkul Değerler A.Ş.



PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Prim Menkul Değerler A.Ş.



QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Şekerbank A.Ş.



Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.



Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Ünlü Menkul Değerler A.Ş.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.



Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Vakıflar Bankası A.Ş.



Vakıf Katılım Bankası A.Ş.



Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Ziraat Bankası A.Ş.



Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz detayları belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Pasifik Donanım halka arzını yayımladığı bülten ile onayladı. Halka arzın açıklık oranı yüzde 20,15 olan Pasifik Donanım halka arzının büyüklüğü 945 milyon lira olarak belirlendi. Peki, "Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Pasifik Donanım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz tarihleri ve hisse fiyatı...Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arzı 13-14-15 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 20 Şubat 2024'te ise işlem görmeye başlayacak.