Paschall: "LeBron bana zorbalık yapmıştı!"

Golden State Warriors oyuncusu Eric Paschall, Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in "NBA'e hoş geldin" anında kendisine nasıl "zorbalık yaptığını" paylaştı.



NBA'e gelen her çaylak, bir "lige hoş geldin" anını yaşıyor. Paschall için, o an takımın 2019-20 sezonunun Lakers'a karşı ilk hazırlık maçında gelmişti.



Paschall, oyuna benchten giren ilk oyuncu olmuş ve Anthony Davis'i savunmak zorunda kalmıştı:



"Benim 'NBA'e hoşgeldin' anım kesinlikle ilk hazırlık maçında olmuştu. Benchten gelen ilk kişi olmamı beklemiyordum. Koç Kerr gülerek 'Eric! AD sende' demişti."



Davis'i savunmak yeterince zorluydu, ancak Paschall'ın adam değişiminde LeBron'u da tutması gerekiyordu. Paschall, LeBron'u savunmanın, NBA'in ne kadar güçlü ve daha fiziksel olacağını, geleceğe yönelik bir ders olarak hemen anlamasına yardımcı olduğunu söyledi:



"Fena oynamamıştım. LeBron bana ilk kez zorbalık etmişti. Onunla karşılaşana kadar kendimi güçlü bir adam sanırdım, o yüzden biraz çılgıncaydı. Ama bir sonraki seferde, tekrar zorbalık etmesin diye, vücut koymuştum. O an faul almıştım, ama ona karşı fena oynamadığımı düşünüyorum."



Eski Villanova yıldızı 60 maçta ortalama 14.0 sayı, 4.6 ribaund ve 2.1 asist ile oynamıştı.