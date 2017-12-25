  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Pascal Nouma'dan Türkiye ve Belhanda itirafı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma, Fransız basınına verdiği röportajda Türkiye'deki yaşantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pascal Nouma'dan Türkiye ve Belhanda itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2017 16:41
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, Fransız basınına röportaj verdi. Yaşantısını Türkiye'de sürdüren Fransız eski futbolcu, Türkiye'deki hayatı ve Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa ve Türkiye'deki futbolu kıyaslayan Nouma, ''İlk geldiğimde herkes ağzıma sı...tı. Fransa'da ikinci ligde bile harika statlarda oynuyorduk. Eğer bir de yabancı futbolcuysan villalar, lüks arabalar hediye ediliyordu. Türkiye'de ise mentalite çok farklı. Neymar'ın PSG'de yaşadıkları gibi bir durum var. Taraftarlar, havalimanına geliyor, gazeteciler her yerde'' sözlerini kullandı.

''İLK GELDİĞİMDE KORKMUŞTUM''

Türkiye'ye ilk geldiğinde korktuğunu belirten Fransız isim, ''İstanbul'a ilk geldiğimde açıkçası biraz korkmuştum ama şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Fransızım, Fransa'yı seviyorum, dünyanın en güzel ülkesi. Ama İstanbul'daki hayatla karşılaştırılamaz. Burada insanlar harika ve futbolculara tapıyorlar.'' dedi.

''BELHANDA DEDİ Kİ...''

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda hakkında da konuşan Nouma, ''İnsanlar peşinizi bırakmıyorlar. Sigara içerken, alkol içerken bile izleniyorsunuz. Younes Belhanda, geçen gün eşiyle alışveriş yaparken paparazzilerin fotoğrafını çektiğini söyledi'' şeklinde konuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
26.250 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
26.250 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için