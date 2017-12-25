'ın unutulmaz futbolcularından, Fransız basınına röportaj verdi. Yaşantısını Türkiye'de sürdüren Fransız eski futbolcu, Türkiye'deki hayatı ve Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.Fransa ve Türkiye'deki futbolu kıyaslayan Nouma, ''İlk geldiğimde herkes ağzıma sı...tı. Fransa'da ikinci ligde bile harika statlarda oynuyorduk. Eğer bir de yabancı futbolcuysan villalar, lüks arabalar hediye ediliyordu. Türkiye'de ise mentalite çok farklı. Neymar'ın PSG'de yaşadıkları gibi bir durum var. Taraftarlar, havalimanına geliyor, gazeteciler her yerde'' sözlerini kullandı.Türkiye'ye ilk geldiğinde korktuğunu belirten Fransız isim, ''İstanbul'a ilk geldiğimde açıkçası biraz korkmuştum ama şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Fransızım, Fransa'yı seviyorum, dünyanın en güzel ülkesi. Ama İstanbul'daki hayatla karşılaştırılamaz. Burada insanlar harika ve futbolculara tapıyorlar.'' dedi.Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda hakkında da konuşan Nouma, ''İnsanlar peşinizi bırakmıyorlar. Sigara içerken, alkol içerken bile izleniyorsunuz. Younes Belhanda, geçen gün eşiyle alışveriş yaparken paparazzilerin fotoğrafını çektiğini söyledi'' şeklinde konuştu.