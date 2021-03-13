Pasalic'ten Real Madrid maçı için flaş mesaj

Atalantalı yıldız Mario Pasalic, Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kaldıkları maçta Real Madrid'e 1-0 yenildikleri maçın rövanşı için flaş bir mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pasalic'ten Real Madrid maçı için flaş mesaj
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13 Mart 2021 17:27
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Atalanta
Atalanta'nın yıldızlarından Mario Pasalic, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları rövanş maçı önecesinde flaş bir mesaj yolladı.

26 yaşındaki oyuncu, 1-0 yenildikleri ilk maçta Freuler'in erken gördüğü kırmızı karta gönderme yaparak, "Rövanşta her şeyi yapacağız. 1-0'lık sonuç hiçbir şeyin sonu değil. Umarım bu sefer 11 kişi oynamamıza izin verirler, biz de o zaman gerekeni yaparız" dedi.

Real Madrid ile Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 16 Mart Salı TSİ 23:00'da Madrid'de karşı karşıya gelecek.



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