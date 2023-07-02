Partizan, Zach Leday ile sözleşme uzattı

THY EuroLeague'nin iddialı takımlarından Partizan, ABD'li oyuncusu Zach Leday'in sözleşmesini uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Partizan, Zach Leday ile sözleşme uzattı
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02 Temmuz 2023 20:55
THY EuroLeague ekibi Partizan, dış transferde olduğu kadar iç transferde de hareketli saatler geçiriyor. 

Sırp ekibi, önümüzdeki sezon kontratı sona erecek olan 29 yaşındaki ABD'li oyuncusu Zach Leday'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. 

Zach Leday'ın ismi eski takımı Olimpia Milano ile anılıyordu. 

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 39 karşılaşmaya çıkan Leday, 10.7 sayı, 4.6 ribaund, 1.0 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. 

 

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