Partizan yeni transferini açıkladı

Sırbistan Ligi takımlarından ve başantrenörlüğünü Zjelko Obradovic'in yaptığı Partizan, Bruno Caboclo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Partizan yeni transferini açıkladı
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07 Kasım 2023 18:25
Sırbistan Ligi ekiplerinden ve EuroLeague'de de boy gösteren Partizan yeni transferini açıkladı.

Partizan, geçtiğimiz sezon Ulm'un formasını giyen 28 yaşındaki Brezilalı pivot Bruno Caboclo ile 2 senelik sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bruno Caboclo geçtiğimiz sezon EuroCup'da maç başına 17.4 sayı, 7.8 ribaund ve 1.5 blok ortalamalarıyla oynadı.

Partizan ile Fenerbahçe Beko, 9 Kasım Perşembe günü TSİ 22.30'da karşılaşacak.

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