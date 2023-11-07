Sırbistan Ligi ekiplerinden ve EuroLeague'de de boy gösteren Partizan yeni transferini açıkladı.
Partizan, geçtiğimiz sezon Ulm'un formasını giyen 28 yaşındaki Brezilalı pivot Bruno Caboclo ile 2 senelik sözleşme imzaladığını açıkladı.
Bruno Caboclo geçtiğimiz sezon EuroCup'da maç başına 17.4 sayı, 7.8 ribaund ve 1.5 blok ortalamalarıyla oynadı.
Partizan ile Fenerbahçe Beko, 9 Kasım Perşembe günü TSİ 22.30'da karşılaşacak.
Partizan, geçtiğimiz sezon Ulm'un formasını giyen 28 yaşındaki Brezilalı pivot Bruno Caboclo ile 2 senelik sözleşme imzaladığını açıkladı.
Bruno Caboclo geçtiğimiz sezon EuroCup'da maç başına 17.4 sayı, 7.8 ribaund ve 1.5 blok ortalamalarıyla oynadı.
Partizan ile Fenerbahçe Beko, 9 Kasım Perşembe günü TSİ 22.30'da karşılaşacak.