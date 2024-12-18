Partizan'ın 5 maçlık galibiyet serisini ASVEL sonlandırdı

THY EuroLeague'in 16. haftasında ASVEL deplasmanda Partizan'ı 82-79 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Partizan'ın 5 maçlık galibiyet serisini ASVEL sonlandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2024 01:37
Son güncelleme 18 Aralık 2024 02:22
THY EuroLeague'in 16. haftasında ASVEL deplasmanda Partizan'ı 82-79 mağlup etti.

Bu sonuçla ASVEL 7. galibiyetini alırken Partizan ise 9. yenilgisini yaşadı.

Partizan'da Duane Washington Jr. 22 sayı – 8 asist, Sterling Brown 15 sayı – 5 ribaunt, Tyrique Jones 16 sayı – 6 ribaunt, Isaac Bonga ve Carlik Jones 6, Balsa Koprivica 8 sayı – 5 ribaunt ile oynadı.

ASVEL'de Theo Maledon 21 sayı – 6 ribaunt – 4 asist, Joffrey Lauvergne 17 sayı – 9 ribaunt, Nando De Colo 14 sayı – 3 ribaunt, Melvin Ajinca 10 sayı – 1 ribaunt, Neal Sako 9, Paris Lee 5 sayıyla mücadele etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery