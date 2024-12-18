THY EuroLeague'in 16. haftasında ASVEL deplasmanda Partizan'ı 82-79 mağlup etti.



Bu sonuçla ASVEL 7. galibiyetini alırken Partizan ise 9. yenilgisini yaşadı.



Partizan'da Duane Washington Jr. 22 sayı – 8 asist, Sterling Brown 15 sayı – 5 ribaunt, Tyrique Jones 16 sayı – 6 ribaunt, Isaac Bonga ve Carlik Jones 6, Balsa Koprivica 8 sayı – 5 ribaunt ile oynadı.



ASVEL'de Theo Maledon 21 sayı – 6 ribaunt – 4 asist, Joffrey Lauvergne 17 sayı – 9 ribaunt, Nando De Colo 14 sayı – 3 ribaunt, Melvin Ajinca 10 sayı – 1 ribaunt, Neal Sako 9, Paris Lee 5 sayıyla mücadele etti.



