THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Partizan ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi. Stark Arena'da oynanan maçı Partizan 89-74 kazandı.
Partizan'da Aleksa Avramovic 20 sayı, 3 ribaund ile takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini alan Partizan, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. ALBA Berlin ise 1 galibiyette kaldı.
Partizan'da Aleksa Avramovic 20 sayı, 3 ribaund ile takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini alan Partizan, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. ALBA Berlin ise 1 galibiyette kaldı.
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