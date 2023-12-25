Partizan'dan sezonun ikinci transferi geldi

EuroLeague'de Zjelko Obradovic'in başantrenörlüğündeki Partizan'dan kısa rotasyonuna takviye geldi.



Partizan, Virtus Bologna forması giyen Jaleen Smith'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sırp ekibi tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını da bildirdi.



Jaleen Smith, Virtus Bologna formasıyla EuroLeague'de bu sezon 13 maçta 5.3 sayı – 1.5 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.



Partizan daha öncede Bruno Caboclo'yu kadrosuna katmıştı.





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