Partizan'dan sezonun ikinci transferi geldi

EuroLeague'de sezon ortasında Bruno Caboclo'yu kadrosuna katan Partizan, Jaleen Smith'i de transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Partizan'dan sezonun ikinci transferi geldi
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25 Aralık 2023 17:55
EuroLeague'de Zjelko Obradovic'in başantrenörlüğündeki Partizan'dan kısa rotasyonuna takviye geldi.

Partizan, Virtus Bologna forması giyen Jaleen Smith'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sırp ekibi tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını da bildirdi.

Jaleen Smith, Virtus Bologna formasıyla EuroLeague'de bu sezon 13 maçta 5.3 sayı – 1.5 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

Partizan daha öncede Bruno Caboclo'yu kadrosuna katmıştı.

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