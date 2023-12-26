Partizan'dan Nicolo Melli'ye dev teklif!

THY EuroLeague ekiplerinden Partizan, Olimpia Milano'dan ayrılmayı planlayan İtalyan yıldız Nicolo Melli'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.



İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberine göre; Partizan, Milano'da yıllık 2 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nicolo Melli'ye yıllık 2.5 milyon euro önermeye hazırlanıyor.



Haberde Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic'in, Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan İtalyan forveti kadrosunda görmeyi çok istediği yazıldı.



32 yaşındaki Melli, bu sezon THY EuroLeague'de 7.6 sayı, 4.5 ribaunt ve 2.2 asist ortalamaları ile oynuyor.





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