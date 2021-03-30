Partide yakalandılar, 6 maç ceza aldılar

İskoçya'da bir partide yakalanan Rangers'ın 5 oyuncusuna, koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Partide yakalandılar, 6 maç ceza aldılar
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30 Mart 2021 18:32
İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rangers takımının oyuncuları Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear'ın Kovid-19 ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.

Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.



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