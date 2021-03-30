Partide yakalandılar, 6 maç ceza aldılar

İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rangers takımının oyuncuları Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear'ın Kovid-19 ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.
Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.
Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rangers takımının oyuncuları Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear'ın Kovid-19 ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.
Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.
Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.