Parsons ve Grizzlies, yollarını ayırdı

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Chandler Parsons'ın Memphis Grizzlies ile zamanı, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin iddiasına göre sona erdi.Grizzlies'i süresiz terkedecek olan Parsons ve menajeri James Dunleavy'nin, Parsons'ın takımdaki geleceği konusunda bir karar oluşturmak için çalıştığı açıklandı.Tarafların önceki Pazar günü ayrılmaya karar verdiği bildirildi. Parsons 21 Aralık'tan beri tıbbi olarak oynamak için müsait konumdaydı.Grizzlies, Parsons'la 2016'da dört yıllığı 94 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.Takım için yalnızca 73 maçta oynadığı üç sezon boyunca Parsons, ortalama 7 sayı, 2.4 ribaund ve 1.7 asist istatistiklerini tutturmuştu.