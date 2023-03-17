Eski NBA oyuncusu Chandler Parsons, New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ın takımdaki rolünden memnun olmaması durumunu eleştirdi.



Yakın zamanda Snapchat'te yaptığı paylaşımda takımdaki rolünden şikayet ettiği görülen Robinson, Parsons tarafından "kötü bir takım arkadaşı" olmakla eleştirildi:



"Bu olgunlaşmamışlığın bir işareti. Bencilce bir hareket. Kötü bir takım arkadaşı olduğunun göstergesi. Ekibi sonunda kendini bulmuş, harika bir yıl geçiriyorlar. Onu başka bir yere göndermemişler. Şimdi nihayet başarının tadına varacaklarken, bu dikkat dağıtıcı şeyi ortaya koyuyorsun. Ve dürüst olalım, kendisi gibi pivotlar böyle şeyler söylediğinde, beklentileri ne oluyor ki? Topu alıp bire bir mi oynamak istiyorsun?



Öyle bir oyunu yok. Gidip öyle sayı bulacak bir adam da değil, bu yüzden nereye varmak istediğini gerçekten anlamadım. Kendisi ikili oyunda harika olan, koşabilen, şut bloklayabilen ve savunmada yardımcı olabilen bir oyuncu. Ama topu ona bırakırlarsa, bunu yapamayacağı ortaya çıkar. Kendisi o tür bir oyuncu değil."



Robinson, sezonda 7.5 sayı, 9.1 ribaund ve 1.6 blok ortalamaları tutturuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ