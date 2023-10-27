Eski NBA oyuncusu Chandler Parsons, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın tekrar All-Star seviyesine ulaşabileceğine inanmadığını söyledi.



Parsons, FanDuel'ın "Run It Back" programının son bölümünde Simmons'ın en iyi yıllarının geride kaldığını öne sürdü:



"Artık tren kaçtı. Onu oynayabilirken izlemeyi çok isterdim. Nerede o saldırganlığı ve çok yönlülüğü, cidden anlamıyorum. Korkarak oynuyor. Ne olduğunu ve bu noktaya nasıl geldiğini bilmiyorum. Oynaması ve sağlıklı olabilmesi aslında iyi bir başlangıç. Fakat onun tekrar 20-10'luk bir All-Star olması bence mümkün değil."



2019'dan 2021'e kadar art arda üç kez All-Star seçilen Nets oyuncusunun son dönemdeki formu, gözle görülür bir düşüşe uğramıştı.



Geçtiğimiz sezon Simmons, maç başına 26,3 dakikada 6,9 sayı, 6,3 ribaund ve 6,1 asist ile kariyerinin en düşük ortalamalarını kaydetmişti.



