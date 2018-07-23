Parma'ya puan silme cezası

İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) yükselen, bir oyuncusunun şikeye karıştığı gerekçesiyle yeni sezonabaşlayacak.İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, davaya bakan federal mahkeme, Parma'nın santraforu Emanuele Calaio'nun, İtalya İkinci Ligi 2017-18 sezonunun son haftasında oynadıkları maç öncesi rakip takım Spezia'dan bir oyuncuya şüpheli mesajlar gönderdiğine hükmetti.Bu karar doğrultusunda Parma'ya, Serie A 2018-19 sezonuna -5 puanla başlama, 36 yaşındaki futbolcu Calaio'ya ise 2 yıl men ve 20 bin avro para cezası verildi.Parma, geçen sezon İtalya İkinci Ligi'nin son haftasında karşılaştığı Spezia'yı 2-0 yenerek Serie A'ya yükselmişti.