Parma'nın transfer aşkı: Domagoj Vida

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya İtalya'nın köklü ekiplerinden Parma talip oldu. Çizme basınında yer alan habere göre Vida'nın yeni adresinin Parma olabileceği ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı.



BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜNÜLMÜYOR



Kadro maliyetini aşağı çekmek ve TFF'nin harcama limitlerinde artışa gitmek isteyen Beşiktaş'ta Domagoj Vida gözden çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor. Takımda en yüksek maaşı alan Hırvat futbolcuyla ayrılık için görüşmeler yapılsa da ekonomik açıdan uzlaşma sağlanamamıştı.



Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon 700 bin euro ile en yüksek maaşı alıyor.



LYON'UN İLGİLENDİĞİ DE İDDİA EDİLMİŞTİ



Tecrübeli savunmacıyla daha önce Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un da ilgilendiği öne sürülmüştü. Lyon'un bu transferi bonservissiz şekilde gerçekleştirmek istediği, Vida'nın ise Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı iddia edilmişti.



Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 38 maçta yer alırken, 5 gol kaydetti.



