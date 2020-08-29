Parma'dan Vida'ya şartlı transfer teklifi

Parma, bonservisini alması durumunda Domagoj Vida'ya 3.5 milyon euro maaş ödeme garantisi verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Parma'dan Vida'ya şartlı transfer teklifi
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29 Ağustos 2020 11:43
31 yaşındaki futbolcu konusunda bir çare bulmak için çalışma içerisinde bulunan Beşiktaş 'a sürpriz bir haber geldi.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Parma'nın, tecrübeli oyuncuya 3.5 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunduğu bildirildi. Çizme ekibinin bu teklifi ancak bonservisini alıp gelirse geçerli olacağını ilettiği belirtildi.

Daha önce Sevilla ve Lyon'un önerilerini de kabul etmeyen ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon 700 bin euro ile en yüksek maaşı alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş cephesi, Hırvat futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

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