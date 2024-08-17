Parma, Serie A'ya 1 puanla geri döndü

İtalya Serie A'nın ilk haftasında ligin yeni ekibi Parma ile Fiorentina 1-1 berabere kaldı. Fiorentina'da Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Parma, Serie A'ya 1 puanla geri döndü
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17 Ağustos 2024 21:36
İtalya Serie A'nın ilk haftasında ligin yeni ekibi Parma ile Fiorentina 1-1 berabere kaldı.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Parma'nın golünü 22. dakikada Dennis Man kaydederken, Fiorentina'nın golünü 75. dakikada Cristiano Biraghi attı.

Fiorentina'da Marin Pongracic, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Faslı orta saha Sofyan Amrabat, Fiorentina formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu. Parma önümüzdeki hafta evinde Milan'ı konuk ederken, Fiorentina sahasında Venezia'yu ağırlayacak.

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