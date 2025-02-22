Parma, sahasında Bologna'yı 2 golle geçti

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Parma, sahasında Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Parma, sahasında Bologna'yı 2 golle geçti
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22 Şubat 2025 18:57

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Parma, Bologna'yı konuk etti.

Ennio Tardini Stadymu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Parma'ya galibiyeti getiren golleri dakika 37'de penaltıdan Ange Yoan Bonny ile 79. dakikada Simon Sohm kaydetti.

Parma, bu galibiyetin ardından ligde 7 maç sonra galip geldi.

Öte yandan Bologna'nın ise ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Parma, bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Bologna, 41 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Parma, Udinese deplasmanına gidecek. Bologna, Milan'ı konuk edecek.


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