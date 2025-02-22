Parma, sahasında Bologna'yı 2 golle geçti

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Parma, Bologna'yı konuk etti.



Ennio Tardini Stadymu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Parma'ya galibiyeti getiren golleri dakika 37'de penaltıdan Ange Yoan Bonny ile 79. dakikada Simon Sohm kaydetti.



Parma, bu galibiyetin ardından ligde 7 maç sonra galip geldi.



Öte yandan Bologna'nın ise ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.



Parma, bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Bologna, 41 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Parma, Udinese deplasmanına gidecek. Bologna, Milan'ı konuk edecek.



