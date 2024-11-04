Parma - Genoa maçı başladığı gibi bitti

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Genoa, deplasmanda Parma'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Parma - Genoa maçı başladığı gibi bitti
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04 Kasım 2024 22:27
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Parma, evinde Genoa ile karşı karşıya geldi. Stadio Ennio Tardini Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Genoa, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Genoa'ya galibiyeti getiren tek golü 80'de Andrea Pinamonti kaydetti.

Genoa, bu sonucun ardından puanını 9 yaptı. Parma da 9 puana yükseldi. 

İtalya Serie A'da Parma 11 maçta 1 galibiyet aldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Parma, Venezia deplasmanına gidecek. Genoa, Como'yu konuk edecek.
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