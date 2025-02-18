Parma'da Cristian Chivu dönemi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma'da Fabio Pecchia'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cristian Chivu getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Parma'da Cristian Chivu dönemi
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18 Şubat 2025 16:27
Parma Kulübü, 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Chivu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına giren Chivu, Ajax, Roma ve en başarılı yıllarını geçirdiği Inter'de forma giydi.

Kariyerinde A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Chivu, daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev yaptı.

Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

Bu sezon 25 haftası geride kalan Serie A'da 20 puan toplayan Parma, 18. sırada yer aldı.

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