Parliament sigara fiyatı 2022 (5 Mayıs 2022)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'de Parliament sigara fiyatları merak ediliyor. Parliament sigara fiyatları her yıl içinde 2 kez zamlanıyor ve yeni fiyatların neler olacağı merakla araştırılıyor. Ülkemizde bir çok farklı marka sigara satılıyor. Satılan sigaralar ücreti karşılığında satın alınarak tüketici ile buluşuyor. Sigara içenler kadar sigarayı bırakmakı isteyenler de bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için yapılan uyarılar dikkate alınarak uygulanmaya çalışılıyor.Parliament 29.50 TLParliament Midnight Blue 28.5 TLTiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu.Marlboro Edge 27.00 TLMarlboro Edge Blue 27.00 TLMarlboro Edge Sky 27.00 TLMarlboro Touch Blue 28.00 TLMarlboro Touch Grey 28.00 TLMarlboro Touch White 28.00 TLMarlboro Red 29.00 TLMarlboro Touch 29.00 TLParliament 29.50 TLParliament Midnight Blue 28.5 TLMuratti 27.00 TLMuratti Blu 26.00 TLLark 26.00 TLChesterfield 25.50 TLL&M 25.50 TLSigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.Sigara ve alkol grubundan alınanTiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu.Marlboro Edge 23.00 TLMarlboro Edge Blue, Sky 23. TLMarlboro Touch Blue, Gray, White 24 TLMarlboro Red / Touch 25 TLParliament 25.5 TLParliament Midnight Blue 24.5 TLMuratti 23 TLMuratti Blu 22 TLLark 22 TLChesterfield 21.5 TLL&M 21.5 TLDavidoff Slims 25 TLDavidof 25 TLDavidoff C Line Blue 22 TLBianca 23 TLPolo 21.5 TLWest 21 TLWest Grey SL 22 TLImperial Classic Red SL 22.00Winston Slender Dark Blue & Deep Blue 22 TLWinston Slender 22 TLWinston Dark Blue & Deep Blue 22 TLWinston 23 TLWinston Xsence Black & Gary 24 TLCamel Slender 21.5 TLCamel 22 TLLD 21.5 TLMonte Carlo 21.5 TLMonte Carlo Slender 21.5 TLKent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch 22 TLKent D-Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long 22 TLKent Blue, Grey, White 23 TLKent Slims Black, Grey 25 TLRothmans 21.5 TLTekel 2000 21.5 TLTekel 2001 21.5 TLViceroy 22 TLPall Mall 22.00 TLSamsun 22.00 TLMaltepe 22.00 TLSağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.