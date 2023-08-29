Parlatan: 'Daha fazla gol atabilirdik'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Giresun'da önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Parlatan, ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını aktararak, şöyle konuştu:



"İlk devre bizim adımıza iyi bir Bandırmaspor vardı. İstediklerimizi sahaya yansıttık. İyi ve net pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. Bence skoru 1-0'dan daha yukarıya taşımamız gerekiyordu. Bu müsabakayı daha erken kendi lehimize çevirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda rakibin akan oyununda net pozisyon vermedik. Rakip baskıyı artırsa da iyi savunduk. Buradan 3 puanla Bandırmaya dönmemiz, ilk galibiyetimizi almamız bizim adımıza önemli."



