Parlatan: "Daha fazla gol atabilirdik"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan Giresun galibiyeti sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Parlatan: 'Daha fazla gol atabilirdik'
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29 Ağustos 2023 01:54
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Giresun'da önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Parlatan, ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"İlk devre bizim adımıza iyi bir Bandırmaspor vardı. İstediklerimizi sahaya yansıttık. İyi ve net pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. Bence skoru 1-0'dan daha yukarıya taşımamız gerekiyordu. Bu müsabakayı daha erken kendi lehimize çevirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda rakibin akan oyununda net pozisyon vermedik. Rakip baskıyı artırsa da iyi savunduk. Buradan 3 puanla Bandırmaya dönmemiz, ilk galibiyetimizi almamız bizim adımıza önemli."

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