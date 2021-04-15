Parkur sporcusu Tommaso, Kapalıçarşı'yı keşfedecek

Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso Kapalıçarşı'yı keşfedecek.



Tarihi şehirler turu yapan Red Bull'un Avustralyalı sporcusu Tommaso'ya İstanbul'da Türk parkur sporcusu Hazal Nehir eşlik edecek.



Tommaso, "Grand Maze" olarak adlandırılan video projesi için tarihi şehirleri geziyor. Bu kapsamda İstanbul'a gelecek olan parkur sporcusu, Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanının arasında çizeceği rotada parkur yapacak.



