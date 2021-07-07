Parkur sporcusu Tommaso, Kapalıçarşı'yı keşfetti

Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso, Türk parkur sporcusu Hazal Nehir ile birlikte Kapalıçarşı'yı gezdi.



"Grand Maze" olarak adlandırılan video projesi için tarihi şehirler turu yapan Red Bull'un Avustralyalı sporcusu Tommaso, Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanı arasında çizdiği rotada parkur yaptı.



İki sporcu dünyanın en eski pazar yerlerinden biri olan yapıyı keşfe çıkarken, tarihi yolculuklarında unutulmaz bir gün yaşadı.



Sporcular, Kapalıçarşı'nın daha önce görülmeyen noktalarını gözler önüne sererken, olağanüstü görüntülerin ortaya çıkmasını da sağladı. Yedi gün süren ve uluslararası 25 kişilik bir çekim ekibinin görev aldığı Grand Maze, "RedBull.com/grandmaze" adresinde izleyicilerle buluştu.







