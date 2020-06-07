Parkta mangal yasak mı? Mangal Yakma yasağı var mı?

Mangalda et pişirirken mesafeye dikkat edilmeli

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla insanların özellikle hafta sonları piknik için mesire alanlarına akın ettiğini söyledi.



Sosyalleşme açısından önemli olan pikniğin, dikkat edilmediğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Gök, "Gerek mangal yakımında kullanılan kömür, gerekse uygun olmayan şartlarda pişirilen kırmızı ve beyaz ette meydana gelen bazı bileşikler insan sağlığına oldukça zararlıdır." diye konuştu.



Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) denilen kanserojenik bileşiklere dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:



Kömür alevi etin altında değil de yanında olduğunda PAH oluşma riskinin azaltılabildiğini vurgulayan Veli Gök, " Et direkt odun alevine tutularak pişirilirse PAH oluşumu artmaktadır. Bu yüzden mangal yaparken kullanılan odun kor haline geldikten sonra etleri pişirmek daha sağlıklıdır. Alev ile et arasındaki mesafe en az 15 santimetre olmalıdır. Eti ateşle direkt temas ettirmek yerine, Afyonkarahisar'da yapıldığı gibi mermerin ısıtılmasıyla da mangal yapılabilir." ifadelerini kullandı.





Mangal yasağı kalktı mı, parkta sahilde mangal yakmak yasak mı şeklinde soruların cevapları merak ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının iptal edilmesiyle birlikte bu soru sıkça sorulmaya başlandı. İşte detaylar...İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; piknik alanlarının 1 Haziran'dan itibaren açılmasıyla birlikte insanlar parkta ve sahilde mangal yasak mı şeklinde soruyor. Mangal yasağının ne zaman kalkacağı sorusu merak ediliyor. Ancak, mangal yasağı belirtilen alanlar dışında devam ediyor.Genelgede, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ifade edildi. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı kaydedildi.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.Bakanlık, "lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı belirtildi.Genelgede, gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 28 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda daha önce genelgelerle getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması konularının değerlendirildiği bildirildi.