Parks: "Kawhi için bir orta mesafeli şut, turnike gibi"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın uzun zamandır antrenörlüğünü yapan Clint Parks, Kawhi'nin orta mesafe şutunda nasıl ustalaştığını açıkladı.



Kawhi'ın, NBA'deki en etkili orta mesafe şutlarından birine sahip olduğu biliniyor. Bir röportajda Parks, Kawhi'ın orta mesafe şut sanatında nasıl ustalaştığını açıkladı:



"Orta mesafeli bir şut, Kawhi için turnike gibi. Dürüstçe şunu söyleyebilirim, 14 yaşındayken onunla ilk tanıştığımda, her zaman çok çalışmayı severdi. Hiçbir şey değişmedi, tüm bu yıllar boyunca elde ettiği başarı, hala her yıl lise takımına seçilmeye çalışıyormuş gibi çalışmasından geliyor. Asla tatmin olmuyor, bir sakatlıktan geri döndü ve geçen yıl NBA şampiyonluğunu yine de kazandı. Seneye ya da ne zaman başlayacaksa, sezon başladığında, size aynı şekilde geri döneceğine söz verebilirim."



Lige ilk geldiği dönemde Leonard, hücum tarafında o kadar da iyi değildi ve şut atmakta zorlanıyordu. Ancak, yoğun çalışması nedeniyle, şutları yıllar içinde muazzam bir şekilde iyileşti.



