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Parks: "Kawhi'ı 2019'da izlemek, Jordan ve Kobe'yi izlemek gibiydi"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın özel antrenörü Clint Parks, Kawhi'ın 2019'daki şampiyonluk maratonunun "çocukken Kobe Bryant ve Michael Jordan'ı izlemek" gibi etki yarattığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın özel antrenörü Clint Parks, Kawhi'ın 2019'daki şampiyonluk maratonunun "çocukken Kobe Bryant ve Michael Jordan'ı izlemek" gibi etki yarattığını söyledi.

2019'da Kawhi, tek sezonluğuna Toronto Raptors oyuncusu olarak forma giydiği ve şampiyonluğu kazandığı dönemde sırada birçok kişi tarafından ligdeki en iyi oyuncu olarak görülüyordu.

Leonard, playoff serisinde ikinci yıldızı olmayan bir takımı yüklü bir Sixers takımına, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'ına ve Golden State Warriors'a karşı şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir performans göstermişti.

Kawhi'a lisede de koçluk yapan özel antrenörü Parks, Clippers yıldızının 2019'daki maratonunu Kobe ve Jordan gibi isimlerle şu şekilde karşılaştırdı:

"Çocukken Kobe veya MJ'i izlemek gibiydi. Onu playofflarda izlerken böyle hissetmiştim. Özellikle de Sixers'a karşı. Resmen şut kaçırmıyordu; yapamayacağı hiç bir şey yok gibiydi. Ayrıca 2-0 geriye düştüğü ve Giannis'in kalbini yerinden söktüğü Bucks serisinde de."

Leonard bu playoff döneminde durdurulamaz bir profil sergilemiş ve maç başına 30.9 sayı ve 9.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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