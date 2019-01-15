Parker'ın San Antonio'ya duygusal dönüşü

İLGİLİ VİDEO

Artık Charlotte Hornets üyesi olan Tony Parker, geçtiğimiz gece eski takımı Spurs'ün şehri San Antonio'ya duygusal bir dönüş yaptı.Uzun yıllar bulunduğu Spurs ile 4 şampiyonluk yüzüğü kazanmış olan Parker, bu geri dönüşünün fiziksel ve duygusal olarak yıpratıcı olduğunu söyledi:Takım koçu Gregg Popovich, Parker'a arena boyunca gösterilen sevgi içinifadelerini kullandı.36 yaşındaki Parker, Spurs'e karşı 19 dakika forma giyerek 8 sayı kaydetti ve Charlotte Hornets ise 108-93 galibiyetle şehirden ayrıldı.