Parker'ın San Antonio'ya duygusal dönüşü

Artık Charlotte Hornets üyesi olan Tony Parker, geçtiğimiz gece eski takımı Spurs'ün şehri San Antonio'ya duygusal bir dönüş yaptı.
Uzun yıllar bulunduğu Spurs ile 4 şampiyonluk yüzüğü kazanmış olan Parker, bu geri dönüşünün fiziksel ve duygusal olarak yıpratıcı olduğunu söyledi: "Fiziksel ve duygusal olarak tükendim. Hayatımın sonuna kadar değer vereceğim, benim için harika olan bir anıydı."
Takım koçu Gregg Popovich, Parker'a arena boyunca gösterilen sevgi için "Daha azını beklememiştim zaten. Tony mükemmel bir insan ve harika bir kişilik. Tüm sevgiyi hakediyor."
ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki Parker, Spurs'e karşı 19 dakika forma giyerek 8 sayı kaydetti ve Charlotte Hornets ise 108-93 galibiyetle şehirden ayrıldı.