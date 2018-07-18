Parker: "NBA'de savunma yapmak için para ödemiyorlar"

Yeni Chicago Bull Jabari Parker, NBA oyuncularının "savunma yapmak için para kazanmadıklarını" söyledi.
Parker, Chicago'da kendi güçlü noktalarına odaklanacağını söyledi: "Ben güçlü olduğum alanlarda ilerleyeceğim. Ligdekilere bir bakın. Oyunculara savunma yapsınlar diye para ödemiyorlar. Tarihi anlamda savunma yapan sadece iki kişi var. Savunma yapmayacağım demiyorum, fakat bunun zayıflık olduğunu söylemek, herkesin zayıflığı olduğunu söylemek gibi bir şey. Çünkü savunma yaptığını iddia eden çok adamın üzerinden 30 ya da 20 sayı attığım oldu." "Eğer oyunu biliyorsanız, herkesin profesyonel olduğunu da biliyorsunuz değil mi? Ve bazı adamların ortalama bir sayı miktarı var. Ne yaparsanız yapın, o ortalamaya ulaşıyorlar. İnsanlara sayı atsın diye para ödüyorlar ve o kadar kazanyorlarsa, umarım üzerimden atabilirler diye umuyorum. Bundan kaçınacağımı söylemiyorum. NBA'deyiz. Profesyonel insanlarız. Herkes sayı atar. Önemli olan onları ne kadar limitlediğiniz ve engel olmaya çalıştığınız."
23 yaşındaki Parker, memleketinin takımı Bulls ile iki yıllığı 40 milyon dolara anlaşmıştı.