Parker: "Kobe ile, kadın basketbolu için harika işler yapabilirdik"

San Antonio Spurs efsanesi Tony Parker, Los Angeles Lakers ikonu Kobe Bryant'dan bahsetti.



Parker, Kobe ve Gigi'nin Staples Center'daki anma törenine neden katılmaya karar verdiğini konuştu:



"Orada olmak önemliydi, çünkü kendisi kariyerimi her zaman etkilemişti. Kobe her zaman benim yanımdaydı, bana mesaj atardı ve tavsiyeler verirdi. İnanılmaz bir oyuncuydu. Belki de en iyisi olduğunu düşündüğüm Michael Jordan'a en yakın olanıydı. Kobe'ye karşı, en iyi döneminde oynamıştım. İkimizin de en iyi dönemlerinde olduğu, klasikleşmiş olan Spurs-Lakers serileriyle ilgili her zaman hoş anılarım olacak. Kesinlikle hepimiz onu çok özleyeceğiz."



"Kobe'yi en son gördüğümde, geçen yıl Dünya Kupası büyükelçisi olduğu Çin'deydi. Birlikte oturup kadın basketboluyla ve onu nasıl büyütebileceğimizle ilgili konuşmalar yapıyorduk."



"Bir kadın basketbol takımı sahibi olduğumu ve kadın basketboluna çok yatırım yaptığımı biliyordu. Onu artık görememek çok üzücü. Keşke bütün bunları birlikte yapabilseydik, çünkü kadın basketbolunda birlikte harika işler yapardık."



Kobe, Ocak ayındaki vefatından önce, kızı Gigi'nin takımına koçluk yapıyordu ve kendisini ileride bir WNBA yıldızı olacak bir şekilde yetiştiriyordu.