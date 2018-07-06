Parker: "Kawhi ile sorunum yoktu"

Tony Parker, Kawhi Leonard ile olan ilişkisinin, Kawhi'ın bu yaz dönemi San Antonio Spurs'den bir takas istemesinin nedeninin bir parçası olarak anlatılması durumuna kendi yorumlarını getirdi.
Leonard ve Parker'ın ikisi de, son sezonda kuadriseps sakatlığı geçirmişti.
Parker, "Kawhi Leonard ile sorunum yok. Hiç bir tartışmamız olmadı. Muhabir bana sakatlığımın Kawhi'dan daha kötü olup olmadığını sorduğunda, evet dedim, çünkü doğruydu. Ama bu onun sakatlığının önemini azaltmaz. Kendisi takımı devralmıştı ve meşaleyi de ona gönüllü olarak bırakmıştım."
ifadelerini kullandı ve şunu da ekledi: "Medyanın bir alıntı yapması ve onunla oynamak istemediğim gibi göstermesi üzücü. O, takımın yüzü idi. "
Parker bu yaz döneminde Charlotte Hornets ile kontrat imzalamıştı.