Parker: "Kawhi ile sorunum yoktu"

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Tony Parker, Kawhi Leonard ile olan ilişkisinin, Kawhi'ın bu yaz dönemi San Antonio Spurs'den bir takas istemesinin nedeninin bir parçası olarak anlatılması durumuna kendi yorumlarını getirdi.Leonard ve Parker'ın ikisi de, son sezonda kuadriseps sakatlığı geçirmişti.Parkerifadelerini kullandı ve şunu da ekledi:Parker bu yaz döneminde Charlotte Hornets ile kontrat imzalamıştı.